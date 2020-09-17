حفيدة إسماعيل ياسين لتليفزيون اليوم السابع:جدى كان زملكاوى متعصب ومش بخيل

قدم "تليفزيون اليوم السابع" تغطية خاصة لذكرى ميلاد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وحلت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل ضيفة على تليفزيون اليوم السابع في الفقرة التي قدمتها الزميلة شروق وجدى، وأعدها الزميل محمد محسوب.
وكشفت سارة ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عددا من الصفات الخاصة بجدها الفنان الراحل، قائلة: "كان يحب الكتابة وهو صاحب خط رائع، رغم أنه لم يكمل تعليمه وخرج من المدرسة في الصف الرابع الابتدائى، وإن شخصيته في المنزل كانت هادئة ويهوى القراءة، وإنه كان زملكاوى متعصب".
وأضافت سارة ياسين، خلال لقائها تليفزيون اليوم السابع، أن جدها عاش فترة صعبة بعد وفاة والدته وزواج والده، لافتة إلى أن إسماعيل ياسين كان يحمل هم أسرته التي بعولها، مضيفة: "جدى كان بيحب على نفسه، وتزوج 3 مرات"، لافتة إلى أن أصحاب جدها المقربين لم يكونوا فنانين وأنه كان له علاقات طيبة مع جميع الفنانين.
وأضافت: "كان هناك عدد من الفنانين الذين يترددون على زيارة منزل جدى الفنان الراحل إسماعيل ياسين وهم درية أحمد، سهير رمزى، حلمى بكر، صلاح جاهين"، نافية ما تردد عن أن جدها كان "بخيل" مؤكدا كان كريما ولم يبخل طول حياته على أسرته.
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