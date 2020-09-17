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ميشيل مورونى بطل فيلم 365 Days "بالكمامة" فى مطار فرنسا

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رصدت عدسات المصورين الممثل ميشيل موروني بطل  فيلم 365 Days وهو في مطار شارل ديجول بفرنسا، مرتديا الكمامة أثناء وصوله المطار، وهو النجم الإيطالي الذي تعرض فيلمه 365 Days  الذى يعرض على شبكة نيتفليكس للعديد من الاتهامات، منها أنه يمجد في الاغتصاب والاتجار بالجنس، وقال ميشيل عن الفيلم ردا علي ذلك "أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن هذا الفيلم يستند إلى عمل خيالي بعنوان  365 يوما ,هو كتاب ناجح للغاية في بولندا قبل تحويله إلى فيلم وعندما يشاهد الجمهور فيلمًا، أعتقد أنهم يعرفون أن ما يرونه على الشاشة ليس دائمًا حقيقيًا ، ولكن وظيفتي كممثل هي أن أجعله يبدو حقيقيًا".

 

 

ويلعب ميشيل دور ماسيمو الذي ينتمي إلى عائلة مافيا صقلية ويقع في حب لورا مديرة المبيعات التي تؤدي دورها الممثلة آنا ماريا والتي يريدها أن تقع في حبه حيث يقوم بأخطتفها واعطاءها مهلة لمدة عام 365 يوم لتقع في حبه.

 

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تتشابه أحداث فيلم ٣٦٥ يومل مع أحداث فيلم The Fifty Shades of Grey من حيث المشاهد الجنسية وتكنيك التصوير.

 

من جانب أخر أعلنت منصة Netflix عن دعم صناع المحتوي والشركات المملوكة لأصحاب البشرة السمراء بمبلغ  5 ملايين دولار وذلك ضمن خطة المنصة لدعم أصحاب البشرة السمراء.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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