الأهلي يعرض على وليد ازارو تمديد عقده لمدة موسمين

يدخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع المغربي وليد ازارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الأجازة التي حصل عليها وقضاها في المغرب بعد قطع اعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري. وأخطر مسئولو الأهلى وليد أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تغيرت مؤخراً واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً، إلا أن الأمر مرهون بتمديد عقده، وفي حالة رفضه الأمر سيتم التفكير في بيعه لتحقيق أي استفادة مادية، ولتجنب رحيله مجاناً بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.



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