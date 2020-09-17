الأهلي يعرض على وليد ازارو تمديد عقده لمدة موسمين

يدخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع المغربي وليد ازارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الأجازة التي حصل عليها وقضاها في المغرب بعد قطع اعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 الف دولار الي مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.
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