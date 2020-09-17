تقارير مغربية تؤكد توقيع يوسف البلايلى وبدر بانون الكشف الطبى بالأهلى غداً

كشفت تقارير مغربية وجزائرية عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي المصرى لحسم صفقة الجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلي جدة، والمغربى بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأشارت التقارير إلى أن الصفقتين اقتربتا من خطوة التوقيع الرسمى بعد اتفاق اللاعبين على شروطهما الشخصية مع المارد الأحمر واقتربت إدارات الأندية من الاتفاق أيضاً بشأن الصفقتين.

وذكرت صحيفة "دوكور سبورت" الجزائرية أن يوسف بلايلي سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى موعد أقصاه غدا الجمعة، للخضوع للكشف الطبى، والتوقيع على عقود انضمامه للنادى الأهلى، وهى الخطوة التى تسبق الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.

وكان الأهلى قد حسم صفقة ضم البلايلى ويتبقى فقط أن يوقع الجزائري على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر، بعقد ينتهي عام 2022، ليصبح ثالث صفقات الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن الأهلي وصل إلى المراحل الأخيرة أيضاً في صفقة بدر بانون، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، لتكتمل الصفقات الثلاث، بانضمام الثنائي بانون وبلايلي، بجانب طاهر محمد طاهر الذي أعلن المارد الأحمر ضمه رسمياً، قادماً من صفوف المقاولون العرب.

