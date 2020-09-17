جهاز الإحصاء يعلن نشرة المواليد والوفيات.. مصر استقبلت 2.3 مليون مولود عام 2019.. تراجع مواليد الريف بنسبة 6%.. محافظة القاهرة ا...

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019، والتي تضمنت مجموعة من أهم المؤشرات، بلوغ عدد المواليد 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019 مقابل 2 مليون و382 ألف و362 مولود عام 2018، بانخفاض قدره 3.3٪، كما بلغ معـــدل الموالـــيد أحياء 23.3 في الألف عام 2019 مقابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 1.2 في الألف.

ثبات نسبة النوع عند الميلاد "105 ذكر لكل 100 أنثى"

وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2019 وهي نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2018، وبلغ عدد المواليد الذكـور مليون و179 ألف و33 مولود عام 2019 مقـابل مليون و219 ألف و500 مولود عـام 2018 بنسبة انخفـاض قدرها 3.3٪، أما عـدد المـواليد الإنـاث فقد بلغ مليون و125 ألف و799 مولود عام 2019 مقـابل مليون و162 ألف و862 مولود عــام 2018 بنسبة انخفـاض قدرها 3.2٪.

6 % تراجع في أعداد مواليد الريف عام 2019 عن عام 2018

بلغ عدد مواليد الحضر مليون و240 ألف و549 مولود عام 2019 مقابل مليون و249 ألف و969 مولود عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 0.8٪، فيما بلغ عدد مواليد الريف مليون و64 ألف و283 مولود عام 2019 مقابل مليون و132 ألف و393 مولود عام 2018 بنسبة تراجع بلغت 6٪.

وسجل معدل المواليد بالحضر 29.3 في الألف عام 2019، مقابل 30.2 في الألـف عام 2018، بينما بلغ معدل المواليد بالريف 18.8 في الألـف عام 2019 مقابل 20.3 في الألـف عام 2018.

محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد " 211 ألف و89 مولود"

جاءت محافظة القـــاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد المواليد وقد بلـــغ عدد المـــواليد بها211 ألف و89 مولود عام 2019 مقابل 221 ألف و264 مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.6٪، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد حيث بلغ عدد المـــواليد بها 2824 مولود عام 2019، مقابل 3023 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.6٪.

وسجلت محافظــة مطــروح أعلى معــدل للموالـيد عـام 2019، حيث بلغ 49.1 في الألف مقــابل 51.8 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 2.7 في الألف، وسجلت محافظــة بورسعيد أقــل معــدل للموالــيد حيث بلغ 16.2 في الألف عــام 2019، مقابل 16.9 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 0.7 في الألف.

0.1 انخفاض في معدل الإنجاب الكلي عام 2019

ويمثل معدل الإنـجاب الكلي عدد الأطفال الذى تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنـجابية، وقد بلغ معدل الإنـجاب الكلي 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019 مقابل 3.1 طفل لكل سيدة عام 2018 .

570 ألف حالة وفاة

بلغ عـدد الوفيات 570 ألف و580 عام 2019 مقابل 560 ألف و308 حالة وفاة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 1.8٪، كمــا بلغ معدل الوفيات 5.8 في الألف عام 2019 وهو نفس المعدل عام 2018.

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54.7 % نسبة وفيات الذكور لإجمالى عدد الوفيات

وبلغ عـــــدد وفيات الذكور 312 ألف و105 وفاة عام 2019، مقابل 306 ألف و971 وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 1.7٪، فيما بلغ عــدد وفيات الإناث 258 ألف و475 وفاة عام 2019، مقابل 253 ألف و337 وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2٪، وبلغت نسبة وفيات الذكور54.7٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 54.8٪ عام 2018، وبلغت نسبة وفيات الإناث 45.3٪ من إجمالي عدد الوفيات عام 2019 مقابل 45.2٪ عام 2018.

1.9 % انخفاض في أعداد وفيات الريف عام 2019 عن عام 2018

بلغ عدد وفيـــات الحضر 351475 عام 2019، مقابل 336983 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 4.3٪، وبلغ عدد وفيات الريف 219105 عـــام 2019، مقابل 223325 بنسبة انخفاض قدرها 1.9٪، وبلغ معدل الوفيات بالحضر 8.3 في الألـف عام 2019، مقابل 8.1 في الألـف عام 2018، وبلغ معدل الوفيات بالريف 3.9 في الألـف عام 2019، مقابل 4.0 في الألـف عام 2018.

محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عدد الوفيات "91358 حالـة وفـاة"

جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث عـدد الوفيات وقد بلـــغ عدد الوفيات بها 91358 عام 2019، مقابل 88938 عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7٪، كما سجلت محافظة القاهرة أكبر معدل للوفيات حيث بلغ 9.3 في الألـف عام 2019 مقابل 9.2 في الألـف عام 2018، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتـبة الأخيرة من حيث عدد الوفيات حيث بلغ 770 عام 2019 مقابل 687 حـالة وفاة عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1٪.

وسجلت محافظة شمال سيناء أقل معــدل وفيــات حيث بلــغ 3.7 في الألـف عام 2019، مقابل 3.8 في الألـف عام 2018.

1.5 % انخفاض في أعداد وفيات الأطفال الرضع عام 2019

بلغ عدد حالات وفيات الأطفال الرضع (أقل من سنة) 36173 عام 2019، مقابل 36734 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪، وقد بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 في الألـف عام 2019، مقابل 15.4 في الألـف عام 2018 .

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 46956 عام 2019، مقابل 47654 عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪، وقد بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 20.4 في الألـف عام 2019 مقابل 20.0 في الألـف عام 2018.

انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية خلال عام 2019

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1822054 نسمة عام 2018 إلى 1734252 نسمة عام 2019 بانخفاض قدره 88 ألف نسمة، وانخفــض معـــــدل الزيـــــادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد - معدل الوفيات) مـــــن 18.7 في الألـف خــلال عــام 2018 إلى 17.5 في الألـف خلال عام 2019 بانخفاض قدره 1.2 لكل ألف من السكان .