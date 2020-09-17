سقوط شبكة قرصنة.. والعدل الأمريكية: تسللوا للضحايا من الألعاب الأونلاين

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن سبعة أشخاص بينهم اثنان يحملان الجنسية الماليزية ‏اتهموا فى محكمة فيدرالية بارتكاب جرائم قرصنة إلكترونية استهدفت أكثر من 100 شركة ‏وشخص فى الولايات المتحدة وخارجها من خلال ألعاب أون لاين لغسيل ملايين الدولارات.‏

وفقا لشبكة سى أن إن، قال المدعون فى بيان صحفى أن عمليات الاقتحام التى تتبعها ‏الباحثون الأمنيون باستخدام عدد من علامات التهديد التجارية المعروفة سهلت سرقة ‏المصدر وشهادات توقيع رموز البرامج وحسابات العملاء، مستغلين فى ذلك ثغرات فى الألعاب الأونلاين.

وأضافوا أن الاختراقات سهلت المخططات الإجرامية الأخرى للمتهمين بما فى ذلك برامج ‏الفدية وخطط سرقة العملات المشفرة والتى تشير إلى استخدام القراصنة الغير المصرح به ‏لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا من أجل تعدين عدد من عملات البيتكوين. ‏

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وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة منهم فى لائحة مكونة من تسع تهم تقول إنهم استخدموا تقنية ‏محظورة لاستهداف أكثر من 100 شركة ومنظمة وشخص فى الولايات المتحدة وآسيا ‏وأمريكا الجنوبية باستخدام "تقنيات قرصنة متطورة".‏

ومنذ عام 2014، شغلوا مناصب "ضباط" فى ‏Chengdu 404‎‏، والتى تم وصفها علنًا بأنها ‏شركة لأمن الشبكات، تتألف من نخبة قراصنة القبعة البيضاء والتى قدمت خدمات دفاعية ‏وأمن شبكة هجومية وخدمات تحليل البيانات، بما فى ذلك اختبار الاختراق، وخدمات ‏استعادة كلمة المرور، والأدلة الجنائية للأجهزة المحمولة وغيرها من الخدمات.‏

ووفقا للائحة الاتهام أن احد المتهمين تفاخر بأنه من السهل العثور على شركات لاستهدافها ‏من خلال البحث فى قوائم الشركات المتداولة علنًا من خلال مواقع الأسهم.

