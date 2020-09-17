مسرب مستندات البنتاجون عن فيتنام يدافع عن "أسانج" ويعتبر تصرفه للصالح العام

دافع الرجل الذي سرب أوراق البنتاجون حول حرب فيتنام عن جوليان أسانج، في جلسة الاستماع التي عقدت أمس في لندن، قائلاً إن ويكيليكس تصرفت من أجل المصلحة العامة، وحذر من أن مؤسسها لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة الجارديان يحارب أسانج الجهود لإرساله إلى الولايات المتحدة، حيث وجهت إليه تهمة التآمر لاختراق أجهزة الكمبيوتر الحكومية، وانتهاك قانون التجسس بسبب إفشاء ويكيليكس برقيات سرية في 2010-2011.

وقال دانييل إلسبيرج، الذي سرب في عام 1971 وثائق تعرف باسم أوراق البنتاجون إلى صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من وسائل الإعلام، للمحكمة، إن إفصاحات ويكيليكس أظهرت للأمريكيين العمل الأمريكي في العراق وأفغانستان التي كشفت أيضًا عن معلومات سرية سابقة فعلتها بشأن حرب فيتنام.

واستشهد إلسبيرج بمقطع فيديو للجيش الأمريكي نشره موقع ويكيليكس في عام 2010 تحت عنوان "القتل الجماعي" ، يظهر هجومًا شنته مروحيات أباتشي في بغداد عام 2007 أسفر عن مقتل 12 شخصًا ، من بينهم اثنان من العاملين في وكالة رويترز.

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على الجانب الاخر قال جيمس لويس ، المحامي الذي يمثل السلطات الأمريكية ، إن أسانج مطلوب لكشفه عن عدد صغير من الوثائق بأسماء مصادر غير منقوصة.

وقال لويس إن العديد من هؤلاء تعرضوا للأذى أو التهديدات بسبب ذكر أسمائهم. وأشار إلى أن البعض اختفى، وأضاف: "كيف يمكنك أن تقول ... أنه لا يوجد دليل على أن نشر أسانج لموقع ويكيليكس يعرض أي شخص للخطر؟ "هذا مجرد هراء".

في وقت سابق ، قال جون جويتز ، الصحفي الاستقصائي الذي عمل لمجلة دير شبيجل الألمانية في أول نشر للوثائق في عام 2010 ، إن أسانج كان حريصًا على ضمان عدم نشر أسماء المخبرين في مئات الآلاف من الوثائق الحكومية الأمريكية السرية المسربة، وأوضح إن ويكيليكس أصيب بالإحباط عندما تم نشر كلمة مرور سمحت بالوصول إلى المواد الكاملة غير المنقوصة في كتاب لمراسلي صحيفة الجارديان في فبراير 2011.

ويقول محامو أسانج إنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة وأن الاتهامات لها دوافع سياسية. وقالوا أيضًا إنه سيكون معرضًا لخطر الانتحار إذا أرسل إلى الولايات المتحدة ، حيث يقولون إنه يمكن أن يُحكم عليه بالسجن 175 عامًا.



