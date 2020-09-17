اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على خصم الغرامات التى تم توقيعها على عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز مؤخرا من جانب لجنة الانضباط، من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة سواء مستحقات كأس مصر أو مستحقات الأندية لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" والتى يتم تحويلها عن طريق اتحاد الكرة، وذلك فى حالة عدم سداد هؤلاء المسئولين الغرامات التى تم توقيعها لخزينة الجبلاية.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا، تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

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فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير قبل أسبوعين حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .