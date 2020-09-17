استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على خصم الغرامات التى تم توقيعها على عدد من مسئولى أندية الدورى الممتاز مؤخرا من جانب لجنة الانضباط، من مستحقات الأندية لدى اتحاد الكرة سواء مستحقات كأس مصر أو مستحقات الأندية لدى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" والتى يتم تحويلها عن طريق اتحاد الكرة، وذلك فى حالة عدم سداد هؤلاء المسئولين الغرامات التى تم توقيعها لخزينة الجبلاية.
كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.
كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.
فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير قبل أسبوعين حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يخصم غرامات لجنة الانضباط من مستحقات الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.