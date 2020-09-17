مصلحة السجون تفرج عن 423 سجيناً على مستوى الجمهورية

أفرج قطاع السجون عن 423 سجين فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (102) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (321) نزيلاً إفراجاً شرطياً.



