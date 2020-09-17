فيديو جراف .. "ممشى أهل مصر" مشروع سيغير وجه القاهرة

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديوجراف عن ممشى أهل مصر، واستعرض أبرز المعلومات عن المشروع وتطويره

وأوضح الفيديوجراف أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء وصف (ممشى أهل مصر) على كورنيش النيل بالقاهرة، بأنه " سيغير وجه القاهرة"

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وقد أطلقت الحكومة المصرية مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة من خلال إعادة الوجه الحضاري لها، وزيادةعوامل الجذب السياحي لتلك المناطق.

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا في مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول في مستوى التعليم ٢٠٢٠

وأوضح الانفوجراف أن مصر ال3 عربيا وال42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020