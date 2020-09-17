زى النهاردة.. الأهلى يهزم المنصورة بسداسية وطارق خليل يسجل هاتريك

فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1990 ، سحق الأهلى ضيفه المنصورة بنصف دستة أهداف دون رد، سجل طارق خليل هاتريك، وعادل عبد الرحمن هدفين، وعمرو أنور هدفا في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، ويملك المارد الأحمر فى تاريخه الطويل مباريات عديدة أنهاها بسداسية تاريخية ومنها التى تحققت عام 1978، فى البطولة الأفريقية، على حساب ليوباردز الكيني، وفاز الأهلي في هذا اللقاء بسداسية نظيفة.

وفى عام 1956 سحق فريق الأهلى منافسه السكة الحديد بنصف دستة أهداف تقاسمها محمود الجوهرى، وشريف الجندى ، وفى عام 1997 استطاع المارد الأحمر أن يحقق فوزا كبيرا على النادى الإسماعيلى، فى مسابقة الدورى الممتاز، بسداسية نظيفة ، كما حقق الأهلى الفوز الأشهر له على الإطلاق، وكان على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك، بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري في عام 2002.

كما فاز المارد الأحمر على فريق فيلا الأوغندي، بستة أهداف نظيفة، ضمن مواجهات بطولة دورى أبطال أفريقيا في 2004 ، بينما تفوق المارد الأحمر على نادي الألمونيوم، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الدوري في موسم 2005 .

وفى نوفمبر 2005 فاز الفريق الأحمر على نظيره الإسماعيلي، بسداسية نظيفة، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، وكان ذلك في مسابقة الدوري المصري ، وهزم النادي الأهلي فريق طنطا، بسداسية نظيفة، ضمن مواجهات الدوري 2015 .

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كما فاز الاهلى على فريق الالومنيوم بسداسية نظيفة، يوم 22 ديسمبر 2016، ضمن مواجهات دور الـ32 بكأس مصر، وهي البطولة التي حصدتها القلعة الحمراء.



