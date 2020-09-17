ليزو ترسل هدية وخطابا لكاردى بى بعد طلبها الطلاق من أوفست.. اعرف التفاصيل

بعد سماع خبر طلبها الطلاق من مغنى الراب من أوفست، أهدت النجمة العالمية ليزو صديقتها النجمة الشهيرة كاردى بي باقة كبيرة من الزهور وذلك مع خطاب مكتوبة بخط اليد.

حيث كتبت ليزو : " الزهور للزهرة .. مبروك على كل النجاحات التي حققتيها هذا الصيف، أعلم أنك محبوبة ومحبة .. مع ملاحظة أننى سأرسل لك شيئا جيدا خلال هذا الأسبوع.. كل الحب ".

ولم تنسي كاردي بي أن تشارك محبيها و معجبيها هذه اللحظات فقد نشرت كاردي مقطع فيديو للزهور عبر الـ " Instagram Stories ".

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هدية ليزو لكاردي بي

يذكر أن كاردى بى تصدرت المواقع و الصحف العالمية مؤخرا و ذلك بعد تقدمها بطلب رسمى للطلاق من زوجها أوفست ، حيث قدمت كاردى بى البالغة من العمر(27 عام ) وثائق فى المحكمة العليا ، بمقاطعة فولتون ، فى جورجيا يوم الثلاثاء الماضى باسمهما الحقيقى " بيلكاليس المنزار" و " كيارى سيفوس " كجزء من عريضة الطلاق ، و ذلك وفقا لـ TMZ.

وتنص وثائق المحكمة على أنه "لا توجد احتمالات للمصالحة" وأن العلاقة "مقطوعة بشكل لا رجعة فيه" ، ومع ذلك ، تضيف الوثائق أن كاردى تأمل فى أن يتم تسوية الطلاق باتفاق الطرفين ، وفقا لـ E!.

وكانت كاردى بى و أوفست قد تزوجا فى حفل سرى وذلك عام 2017 و انجبا طفلتهما " Kulture " البالغة من العمر عامين ، و لم يتوقع أحد انتهاء قصة حبهما و التى تظهر بوضوح و باستمرار امام الجميع على الـ social media .

