زحام شديد للمرشحين المحتملين للبرلمان لتقديم أوراق ترشحهم.. مشادات بسبب أولوية الوصول للجان بالدقهلية.. طوابير للدخول وتوزيع زجا...

بدأ اليوم الخميس توافد المرشحين المحتملين للبرلمان بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد، والذي يستمر لمدة 10 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا عدا اليوم الأخير المحدد له 26 سبتمبر الجارى حيث يغلق الباب في الثانية ظهرا، وشهدت المحاكم بأغلب المحافظات زحما شديدا وتكدسا لتقديم الأوراق.

زحام شديد أمام محكمة المنصورة الابتدائية

شهدت محكمة المنصورة الابتدائية زحاما شديد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد مبيت عدد كبير من المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب فى الدورة الجديدة 2021، أمام المحكمة للحاق بتقديم أوراق ترشحهم، والحصول على الرموز والترتيب الاول فى الكشوف، وقد نشبت بعض المشادات بين المرشحين وبعضهم أثناء وقبل فتح اللجان، بسبب الزحام وأولوية الوصول إلى اللجنة والتقدم بالأوراق.

وقد كشف أحد المحامين أنه بسبب الزحام لم يتمكن من الدخول للمحكمة لمتابعة القضايا، وتم الاتصال بالشركة والتنسيق للسماح بالدخول إلى المحكمة لممارسة أعمالهم.

وقد انتشر عدد من أنصار المرشحين أمام المحكمة، مما أدي إلى ظهور الزحام، وقد شهدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدقهلية، تكدس عدد كبير من المرشحين مما أدي إلى تأخر عمله بعض الوقت عن الميعاد الرسمي.

زحام شديد أمام مجمع محاكم سوهاج

وسط حالة من الزحام الشديد بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة سوهاج الابتدائية، فى استقبال أوراق الراغبين فى خوض الانتخابات المقبلة، فى أول أيام عملها، اليوم الخميس، حيث شهدت البوابة الرئيسية زحاما وتكدسا أمام بوابة المحكمة.

سوهاج

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية والقائمون على المحكمة بعمل صفوف تنظيمية وأرقام للدخول ترأس عمليات قبول الطلبات المستشار فرج إبراهيم الحداد رئيس المحكمة الابتدائية بسوهاج وعضوية 4 مستشارين آخرين.

كما قامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وشهدت محكمة سوهاج الابتدائية ومقرها مجمع محاكم سوهاج بشارع “أسيوط – سوهاج” تشديدات وإجراءات أمنية من قِبل مديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء حسن محمود، مدير الأمن، كما شهدت مداخل المحكمة ومختلف طرقاتها انتشار لضباط وأفراد الشرطة بإشراف اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير مباحث المديرية.

وعلى جانب آخر استقبلت معامل التحاليل للمرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 200 مرشح محتمل لمحافظة سوهاج ويقوم المعمل بالكشف عن مخدر الحشيش الترامادول والافيونات والمنومات والمهدئات والامفيتامينات والكحوليات في الدم والبول.

زحام مرشحى مجلس النواب أمام محكمة أسوان

بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة أسوان الابتدائية، فى استقبال أوراق الراغبين فى خوض الانتخابات المقبلة، فى أول أيام عملها، اليوم الخميس، وسط زحام وتكدس أمام بوابة المحكمة حتى قبل فتح باب التقديم.



أسوان

واضطرت لجنة قبول الطلبات، التى ترأسها المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية 4 مستشارين آخرين، إلى تنظيم دخول الراغبين بشكل متتالى منعا للتكدس والزحام، واستكمال أوراق الترشيح فى أحد قاعات المحكمة ثم الدخول فى غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة فى سهولة ويسر.

أسوان

كما قامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

زحام شديد لمرشحى النواب بالغربية

وشهدت قاعة المحكمة المخصصة للجنة العامة للانتخابات بمجمع محاكم طنطا بمحافظه الغربية، زحام شديد وتكدس العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب وعدد كبير من المحامين لتقديم اوراق ترشحهم.



الغربية

وتكدس عدد كبير من المرشحين داخل قاعة المحكمة دون الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



الغربية

وفتحت اللجنة العامة للانتخابات باب قبول أوراق الترشح في التاسعة والنصف صباحا، وتسابق المرشحون لأسبقية الدخول لتقديم الأوراق والحصول على الأرقام الأولى بكشوف المرشحين.

توافد كبير للمرشحين أمام محكمة الأقصر الابتدائية

توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين لمجلس النواب، على مقر محكمة الأقصر الابتدائية منذ فجر اليوم الخميس، وذلك مع أول أيام لفتح باب الترشح للتقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية 2021، وتقديم الأوراق بالمحكمة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

الاقصر

وتواجد المرشحون ومحاموهم فى المنطق المحيطة بمحكمة الأقصر الابتدائية، بأعداد كبيرة للغاية وذلك مع فتح باب تقديم طلبات الترشح لخوض السباق البرلماني لدورة مجلس النواب المقبلة 2021، حيث تزداد أعداد المتقدمين كل لحظة فى التواجد أمام المحكمة للحصول على الأرقام الأولى بجداول الدوائر الانتخابية، وبلغ عدد المتقدمين للكشف الطبى حتى الآن 105 مرشح محتمل للتنافس على 3 دوائر بالمحافظة.

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الاقصر

وتشمل لجنة استقبال طلبات الترشح بمجلس النواب، رئيس المحكمة بصفته رئيسا للجنة، وعضوية مساعد المحكمة ومستشار يقوم بتمثيل مجلس الدولة ومستشار ممثلًا للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويتم استقبال المتقدمين وفحص توافر الشروط فى أوراقهم وكافة المستندات اللازم ومراجعتها، وترسل إلى لجنة الفحص للتأكد من توافر واستيفاء كافة الشروط، ومن ثم قبول الطلبات من عدمه.

زحام شديد لمرشحي البرلمان أمام محكمة الزقازيق لتقديم الأوراق

شهد محيط محكمة الزقازيق الابتدائية، صباح اليوم، زحاما شديدا من قبل المرشحين لمجلس النواب بمختلف الدوائر الانتخابية بمحافظة الشرقية، حيث حرص العديد من النواب على اصطحاب أنصارهم معهم أثناء التقديم، فيما تحاول الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، السيطرة على الوضع وتنظيم عملية دخول المرشحين.



الشرقية

وكانت محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفى، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، قد استعدت لاستقبال المرشحين لمجلس النواب بالإضافة إلى تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين، فضلا عن تخصيص بوابة خارجية مخصصة لدخول المرشحين تسهيلا عليهم لمنع التزاحم .



الشرقية

وقامت المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التى سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى، ووضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار، كما يتولى موظفو المحكمة منح المرشح رقم ويلتزم به داخل القاعة من خلال أدوار محددة وذلك منعا التكدس والالتزام بالأدوار حتى نهاية استكمال تلقى الطلبات.

وفى سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بالشرقية، أن مدير مجلس الطبى بالشرقية "القومسيون"، استقبل 208 مرشحا محتملا لمجلس النواب لإجراء الكشف الطبى استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتًا إلى أن استمرار أعمال الكشف على المرشحين ستستمر حتى 26 سبتمبر الحالى.

تكدس مرشحى النواب أمام اللجنة العامة للانتخابات بطنطا

تجمع العشرات من المرشحين المحتملين لمجلس النواب وأنصارهم أمام مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، لتقديم أوراق ترشحهم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ويشهد محيط مجمع المحاكم إجراءات أمنية مشددة على جميع البوابات ووضع الحواجز الحديدية أمام الباب المخصص لصعود المرشحين إلى مقر اللجنة العامة لتقديم أوراقهم.



الغربية

وفتحت اللجنة العامة باب تلقى أوراق المرشحين فى التاسعة صباحاً وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



الغربية

إقبال كبير فى أول يوم للترشح للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية

شهدت محكمة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد المشد رئيس، إقبالا كبيرا للترشح للانتخابات البرلمانية على كافة الدوائر بالإسكندرية وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة داخل قاعات المحكمة .

وقال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين لمجلس النواب بالإضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهه الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلا عليهم لمنع التزاحم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ،ان تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعه التى سيتم استقبال فيها اوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس دراجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى وضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.

وأكد أن موظفى المحكمة يمنحون المرشح رقما ويلتزم به داخل القاعه من خلال ادوار محددة وذلك منعا التكدس والالتزام بالأدوار حتى نهاية استكمال تلقى الطلبات .

كما أكد أنه هناك استعدادات مكثفة قبل بدء عملية استقبال طلبات الترشح الكشف الطبى الذى يتم بمعرفة مستشفيات وزارة الصحة ثم بيان إدراج المرشحين فى الكشوف الانتخابية كما يتم استخراج طلبات المندوبين ، مؤكدا أن محكمة شرق الإسكندرية اتخذت كافة الإجراءات وعلى استعداد تام لجولة الانتخابات البرلمانية.

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