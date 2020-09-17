الارشيف / أهم الاخبار

مقتل 5 أشخاص في الصومال وهم يرتلون القرآن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شهدت محافظة شبيلي الوسطى، جنوبي الصومال، مجزرة ثأر قبلي، أودت بحياة 5 أشخاص بينما كانوا يرتلون القرآن، وقال رئيس مديرية عدلي، موسى غني، لوسائل إعلام صومالية، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

 

وأفادت بوابة العين الإخبارية، أن الجريمة نفذها مسلحون مجهولون لأسباب تتعلق بثأر قبلي، في المقابل ناشد المسؤول المحلي، الحكومة الفيدرالية التدخل الفوري لإيجاد حلول سريعة لوقف ما وصفها بالأعمال الهمجية.

 

وأشاررئيس مديرية عدلي، إلى أن القتل الجماعي على أساس الثأر القبلي، تكرر في المنطقة وبات وقفه ضرورة ملحة.

Advertisements

 

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا مجزرة اليوم، هم معلمو مدارس لتحفيظ القرآن الكريم كانوا في جلسة ترتيل قرآنية.

 

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 5 أشخاص في الصومال وهم يرتلون القرآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements