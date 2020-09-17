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باريس سان جيرمان يعلن إصابة بيرنات بتمزق فى الرباط الصليبى

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أعلن نادى باريس سان جيرمان ، فى بيان رسمي، إصابة خوان بيرنات الظهير الأيسر بتمزق فى الرباط الصليبي، خلال الفوز الذى حققه نادى العاصمة على ميتز بهدف نظيف فى الدورى الفرنسي.

وقال باريس سان جيرمان فى بيانه، إن الفحوصات التى أجراها خوان بيرنات صباح اليوم، أكدت إصابته بتمزق فى الرباط الصليبي الأمامى للركبة اليسرى، سيغيب على إثره عن الملاعب لفترة طويلة.

وأشار النادى إلى أنه من المقرر شفاء ثيلو كيرير من الإصابة والعودة للتدريبات يوم الجمعة، فى حين استأنف ماركو فيراتى التدريب الفردى هذا الصباح، ومن المتوقع أن يكون فى المجموعة غدًا.

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ويواصل كيليان مبابي عمله الفردي خلال فترة عزله في منزله بعد إصابته بفيروس ، والاختبارات التى أجريت أمس طبيعية، وسيتم اختباره مجددًا فى الأيام المقبلة.

واقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا من ضيفه فريق ميتز، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، فى المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من الدورى الفرنسى، وسجل هدف فوز باريس سان جيرمان بالمباراة، لاعب الوسط الألمانى جوليان دراكسلر، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، وأهدر لاعبو ميتز عددا من الفرص السانحة على مرمى باريس سان جيرمان، فى المقابل لم يظهر البى إس جى خطورة كبيرة على مرمى المنافس

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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