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هانز فليك يعلن جاهزية سانى للمشاركة مع بايرن ميونخ ضد شالكة غدا

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أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ أن لاعب الفريق الجديد ليروى سانى المنضم من مانشستر سيتى جاهز للمشاركة ضد شالكة غدا فى افتتاح الدورى الألمانى، وقال المدرب فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، "سانى لعب مع منتخب ألمانيا، لذا لما لا يبدأ معنا؟ إنه في مستوى جيد من اللياقة البدنية، لكني لن أكشف أي شيء الآن عن تشكيلة الغد".

وتطرق مدرب البايرن للحديث عن باقى لاعبيه وقال: "بواتينج يتدرب منذ يوم الاثنين، لقد عمل بشكل شاق أيضا خلال عطلته، هو جزء من الخطة وبالتأكيد سيكون أحد الخيارات، كما لن يشارك كينجسلي كومان في المباراة نظرا لاستمرار عزله بعد تواصله بشكل مباشر مع شخص مصاب بفيروس ".

وطمأن فليك جماهير فريقه بقوله: "كومان لن يشارك، لكن آخر اختبار كورونا خضع له جاء سلبيا بالأمس".

وتحدث مدرب بايرن ميونخ عن تياجو ألكانتارا قائلا: "تياجو لاعب غير عادي وكان مهمًا بالنسبة لنا، لقد استمتعت بالعمل معه، لا يسعنى إلا أن أهنئ ليفربول لأنه حصل على لاعب رائع وشخص رائع".

وأنهى بايرن وليفربول الاتفاق على انتقال ألكانتارا إلى الريدز بعقد يمتد 4 مواسم مقابل 25 مليون يورو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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