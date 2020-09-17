أحمد الفيشاوى فى جلسة تصوير جديدة للإعلان عن قرب صدور أغنيته "نمبر 2"

شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره صور من جلسة تصوير جديدة له للإعلان عن قرب صدور أغنيته الجديدة "نمبر 2"، التى يستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا "نمبر 2 في الملعب انا سانتر يو.. قريبا".



احمد الفيشاوي



احمد الفيشاوي (1)



احمد الفيشاوي (2)

وكان شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أيضاً، بصورة من داخل أحد الاستوديوهات التي يقوم بتسجيل فيها أغنيته الجديدة "نمبر 2" المقرر طرحها الفترة القادمة، حيث ظهر جانب من الاستوديو وكتب: "شغالين على أغنية جديدة، انتظروا نمبر 2.



الفيشاوي (1)



الفيشاوي (2)

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الفيشاوي (3)

كما علق النجم محمد رمضان على نية الفنان أحمد الفيشاوى طرح أغنية بعنوان "نمبر 2" وما تحمله من سخرية للقب المفضل لرمضان، وقال رمضان: "مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1، نمبر وان دا حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1.. بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، دا اعتراف رسمى للعالم كله".



نمبر 2 (1)



نمبر 2 (2)



نمبر 2 (3)

من ناحية أخرى ينتظر الفيشاوي عرض فيلمه "30 مارس"، الفيلم تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم.

