برلمانى روسى يكشف سر دعوات البرلمان الأوروبى لتشديد العقوبات على موسكو

أعلن رئيس لجنة للشؤون الدولية مجلس النواب الروسي "الدوما" ليونيد سلوتسكي، اليوم الخميس، أن الدعوات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي، والتي ترمي إلى تشديد العقوبات ضد روسيا وإجراء تحقيق مستقل في قضية تسمم المعارض أليكسى نافالنى تهدف بشكل حصري إلى زيادة "رهاب روسيا" من أجل تعزيز المصالح الأنانية لدى البعض.

وقال سلوتسكي، في تصريحات صحفية له أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية:"إن الدعوات لفرض عقوبات أكثر صرامة، وإجراء تحقيق مستقل تهدف حصريًا إلى زيادة "رهاب روسيا" من أجل تعزيز المصالح الأنانية للبعض".



وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد عقد فى وقت سابق اليوم الخميس، اجتماعًا عامًا طالب من خلاله تشديد العقوبات على روسيا ومحاولة فرض عقوبات جديدة، وذلك بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.



كما أصدر البرلمان الأوروبي بيانا جاء فيه: "قرر البرلمان الأوروبي المنعقد اليوم بدورته العادية مناقشة قضية السيد نافالني الذي تم تسميمه وهناك شكوك بأن تكون السلطات الروسية هي وراء الحادث، وهناك تحقيقات مستمرة بهذا الموضوع".

