عرض تركى يهدد بقاء بقاء مهاجم الأهلى بالموسم الجديد

لمعرفة التفاصيل من هنا: على جانب آخر، يواصل فريق الكرة الاول بنادى الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة. قدم أحد أندية المقدمة في الدوري التركي عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل الحصول على مهاجم الفريق الأحمرن لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، لاسيما انه من اللاعبين المميزين في الدوري المصري.على جانب آخر، يواصل فريق الكرة الاول بنادى الأهلي استعداداته لمواجهة مصر المقاصة في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الاهلى مرانا قويا صباح اليوم الخميس استعدادا لموبقعة الحسم حيث يأمل أبناء مختار االتتش فى حسم لقب درع الدورى العام خلال مواجهة المقاصة السبت القادم.

من جهته حرص فايلر على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وكما أوقف التقسيمة أكثر من مرة، لمنح التعليمات وتصحيح الأخطاء والتأكيد على بعض الجوانب الفنية والخططية.

بينما ناقش المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الخميس عدة أمور خاصة بفريق الكرة منها التحضير بمباراة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 72 نقطة ، كما يناقش فايلر مع عبد الحفيظ عدة أمور خاصة بمباراة الوداد المغربي المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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فى الوقت الذى أجرى فيه فريق الاهلي اليوم الخميس «رابيد تيست»، عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في بطولة الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية ويعاني الثلاثي ياسر أبراهيم وعلى لطفي وديفيد سيزا من الإصابة بفيروس كورونا الامر الذى تسبب في عزلهم قبل لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدٍ الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء السبت المقبل في الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، اتخذت ادارة الأهلي قرارا بعمل مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 17 اكتوبر المقبل في نصف نهائي بطولة افريقيا علي حساب خزينة النادي، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست ، وتكلف عمل المسحة للشخص الواحد 3 الاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 الف جنيه ،مما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و٢٠٠ الف جنيه علي المسحات في حالة اجراء 8 مسحات بواقع مسحتين اسبوعيا، حتي موعد مواجهة الوداد، ويري مسئولو الأهلي ان نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لابد من عمل المسحات لتدارك اي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة اي لاعب هام قبل استئناف بطولة افريقيا.

وعلى صعيد أخر ، حذر رينيه فايلر لاعبي فريقه وجميع العاملين في جهاز الكرة من عمل أي تحضيرات تمهيداً للاحتفال بالفوز بالدوري العام بعد مواجهة مصر المقاصة،وابدي فايلر اندهاشه من مراسم الاحتفالات في مباراة الاتحاد الماضية زالممثلة في تيشترتات الاحتفالات والحلوي بالاضافة لقدوم المستبعدين من القائمه لبرج العرب، والتي اخذت من اللاعبين وجهاز الكرة وقت طويل قبل مباراة زعيم الثغر، والتي كان لها دور كبير في عدم تحقيق الفوز والخروج بنقطة التعادل فقط ،مما نتج عنه تأجيل حسم البطولة.