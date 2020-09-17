س و ج.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع خليفة كارتيرون

لا حديث يعلو فى الشارع الكروى سوى عن المدير الفنى الأجنبى المنتظر التعاقد معه لقيادة الزمالك، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ وفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء وتعاقده مع التعاون السعودى، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده. جاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية فضلا عن اقتراب موعد مباراة الزمالك مع الرجاء المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

ونلقى الضوء فى السطور التالية عن تطورات مفاوضات الزمالك مع خليفة كارتيرون..

س: من يدير مفاوضات الزمالك مع المدرب الأجنبى؟



ج : قرر مرتضى منصور تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، وثنائى مجلس الإدارة إسماعيل يوسف القائم بأعمال أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى، من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى ذى سيرة ذاتية مميزة لقيادة الزمالك بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون.

س: ما قرار الزمالك عقب رحيل كارتيرون؟

ج: وضع مجلس إدارة نادى الزمالك تصورًا مبدئيًا للجهاز الذى سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، بشكل مؤقت، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، وجاء تشكيل الجهاز الفنى المؤقت للزمالك وفقًا للتصور مكونا من: "طارق يحيى مديرا فنيا، مدحت عبد الهادى مدربا عاما، ويعاون الثنائى أيمن وأمير عبد العزيز مع استمرار عمرو عبد السلام مدرب الحراس".

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س: وماذا عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع خليفة كارتيرون؟



ج: قال أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بالزمالك، إن ناديه معروض عليه أكثر من 1500 مدرب لتدريب الفارس الأبيض، واللجنة المشكلة تعمل حالياً على فلترة السير الذاتية ونتحدث حالياً مع 4 مدربين.

س: وما الأسماء المرشحة لتدريب الزمالك؟

ج: البرتغاليان فيريرا وباتشيكو مدربا الفارس الأبيض سابقاً، والإسبانى جاريدو مدرب الأهلى والوداد المغربى السابق، واليونانى جونيس مدرب وادى دجلة السابق أقرب المرشحين لتولى قيادة الزمالك خلال الفترة الحالية.

س: متى يكشف الزمالك عن مدربه الجديد؟



قال أمير مرتضى منصور إن هناك مقابلات تمت بالفعل مع مدربين عن طريق المكالمات عبر شبكة الإنترنت، مؤكداً أن الموضوع سينتهى خلال أسبوع من الآن.

