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ملكة جمال العراق توضح علاقتها برئيس الموساد الإسرائيلي

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كشفت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، عن سر ظهورها برفقة رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أثناء حضور مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

 

ونشرت عيدان، حسبما أفادت بوابة العين الإخبارية، عدة صور مع مسؤولين على حسابها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إحداها صورة مع كوهين في حديقة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي.

 

كتبت عيدان - والتي تحمل الجنسيتين الأمريكية والعراقية- عبر حسابها الشخصي على انستجرام،  تعليقًا على الصور: "يوم تاريخي في البيت الأبيض، توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

 

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وأعربت عن تخوفها من اتهامها بـ"العمالة" قائلة : "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. تعلمون أن أصحاب نظرية المؤامرة المجانين سيستخدمون هذه الصورة لاتهامي بالعمالة للموساد".

 

وكتبت في تغريدات عبر "تويتر": "أول مرة التقيت فيها بجلعاد إردان كانت في ألمانيا منذ عامين، حيث ألقى خطابا حث فيه الدول العربية على صنع السلام مع إسرائيل، وها نحن اليوم في العاصمة الأمريكية نشاهد الرؤية تتحقق".

 

ملكة جمال العراق
ملكة جمال العراق مع رئيس الموساد الإسرائيلي

ملكة جمال العراق مع رئيس الموساد
سارة وكوهين في البيت الأبيض

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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