التعاون السعودى يستقبل كارتيرون بالورود فى قطر.. صور

استقبل مسئولى نادى التعاون السعودى، المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، فى مقر بعثة الفريق المتواجد حاليا فى العاصمة القطرية "الدوحة" لاستكمال مشواره فى مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادى التعاون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورا لوصول كارتيرون لمقر بعثة الفريق واستقباله من قبل المسئولين بالورود.

وكان نادى التعاون السعودي، أعلن أمس الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين.

وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

وقام المدرب الفرنسي، أول أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.

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ويلعب فريق التعاون السعودي، حاليا في قطر، مواجهاته المتبقة في بطولة دورى أبطال أسيا.



















