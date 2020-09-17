أنا نمبر وان.. وتعبت من الكورونا".. تصريحات جريئة للمطرب طارق عبد الحليم في فينك يا نجم"

يحل الفنان الشعبي طارق عيد الحليم فى رابع‫ حلقات برنامج "فينك يا نجم"، الذى تقدمه الزميلة منة يحيى، ليتحدث عن سر اختفائه

خلال الفترة الاخيرة، كما يشير النجم إلى تآثره المادي بسبب الكورونا مشيراً إلى ان الوسط الفني بأكمله يعانى خلال هذه الفترة من أزمة حقيقية بسبب الوباء العالمي COVID-19.

‫كما أبدى النجم طارق عبد الحليم رأيه فى أغانى المهرجانات المنتشرة على الساحة الفنية، كما غنى بعض منها خلال الحلقة، بالإضافة إلى غنائه لمجموعة من أغانيه مثل اهدا اهدا وقشطة وغيرهم.

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‫يتضمن البرنامج فقرتين، الأولى يجيب فيها النجم عن العديد من الأسئلة اللاتي تدور معظمها عن سر اختفاءه وابتعاده عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة، ومجموعة آخري من الأسئلة الحوارية السخنة عن مشواره الفني، أما الفقرة الثانية والتي تسمى "اللعبة"، يبدأ خلالها النجم بتنفيذ مجموعة من الأحكام الطريفة التي تفرضها عليه المذيعة، من خلال سحب الأحكام من "صندوق أمامه".

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‫وتدور فكرة برنامج "فينك يا نجم" حول استضافة النجوم الذين احدثوا ضجة كبيرة فى فترة معينة، فى أى من المجالات سواء الفن، الرياضة أو حتى التلفزيون، ومن ثم اختفوا عن الأضواء فجأة وبدون أى مقدمات، مما جعل الجمهور يتسأل عن سر اختفائهم.



