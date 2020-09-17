أحمد مرتضى لتليفزيون اليوم السابع: كارتيرون كداب ولن نتنازل عن الشرط الجزائى

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادى الزمالك قصته انتهت تماما، لافتا إلى أن المدرب اختار الرحيل عن الفريق فى هذا التوقيت، وليس لدينا مانع في ذلك.

وعن الواقعة التى ذكرها كارتيرون واتهامه لمجلس إدارة الزمالك بالشروع فى تعطيله عن السفر، قال: "مين كارتيرون ده، هو مش في دماغنا أصلا ومش فاهمين الفيديو اللي هو بيسربه، هو كذاب أصلا".

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن كارتيرون حتى الآن لم يسدد الشرط الجزائي لفسخ التعاقد، وقال: "ياريت يبعتلنا الفلوس اللي عليه، ومش هنسيب حق الزمالك".

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وأضاف: "دليلنا على أنه كاذب، أننا عرضنا عليه التنازل عن الشرط الجزائي وأننا موافقون على رحيله عن النادي ولكن يقوم بالبقاء معنا لفترة بسيطة لحين الانتهاء من بطولة إفريقيا، على أن نقوم باستئذان ناديه الجديد، ولكنه قام بمراوغتنا على طريقة الأطفال".

وذكر أحمد مرتضى أن "الجميع تأكد من كذب كارتيرون، بعد أن علمنا أنه تحصل على مستحقاته من الفريق الآخر، ثم فاجئنا بقرار رحيله مع ادعاءات باطلة بأن الأجواء غير مناسبة له للاستمرار في مصر".

ونفى أحمد مرتضى كافة الادعاءات التي قالها كارتيرون بشأن تدخل الإدارة في الجانب الفني ورفض بعض الصفقات وإجباره على إشراك بعض اللاعبين، واكتفى بالتأكيد على أن ما يقوله كارتيرون مجرد "أى كلام".

