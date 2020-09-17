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بدر بانون الأعلى أجراً في الأهلي مع معلول بعد انضمامه في الموسم الجديد

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يصبح المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي الحالي صاحب أعلى أجر داخل النادي الأهلي بعد الاتفاق على ضمه بداية من الموسم المقبل، حيث سيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته مليون دولار، ليتساوى مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وصاحب أعلى راتب في الوقت الحالي، وأنهي مسئولو النادي الأهلي صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، وفضل مسئولو الأهلي التعاقد مع بانون بعد المفاضلة مع أكثر من مدافع أجنبي أخر أبرزهم الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي.

وتكلف صفقة بدر بانون خزينة الأهلي مبلغ 2 مليون دولار سيتم دفعهم لناديه المغربي بخلاف راتب اللاعب الذي سيحصل علي مليون دولار سنويا.

وأكد مسئولو الأهلي أن الإعلان عن صفقة بدر بانون لن يكون قبل انتهاء مشوار الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامه مباراتها النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل، بالإضافة لطلب الأهلي تأجيل الإعلان عن الصفقة من جانب الرجاء حتي بعد تسويق اللاعبين الأجانب المرشحين للرحيل من قائمة الأهلي وفي مقدمتهم الأنجولي جيرالدو، حيث أنه في حالة الإعلان عن ضم أي صفقة أجنبية جديدة سيماطل اللاعبين الراحلين وسيطلبون الرحيل المجاني.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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