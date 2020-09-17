أحمد مرتضى لتليفزيون اليوم السابع: لدينا 5 أسماء لتدريب الفريق بينهم فيريرا وباتشيكو

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وعضو اللجنة المسؤولة عن اختيار المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض، عن وجود مئات المدربين المعروضين على الإدارة لاختيار أحدهم لتولى المسؤولية.
وأضاف فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أنه تم تصفية الأسماء المقترحة إلى 4 أو 5 أسماء حاليا، وسيتم اختيار الأفضل فنيا وماليا.
وحول أبرز الأسماء المعروضة الآن لتدريب الفريق، نفى عضو مجلس إدارة النادى أن يكون حسام حسن أو أحمد حسام ميدو من ضمن المرشحين، بالرغم من أنهما من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب، لكن المدير الفني الجديد سيكون أجنبيا.
وقال أحمد مرتضى: "فيريرا من ضمن الأسماء المطروحة للعودة لتدريب الفريق، لكن حتى الآن لم نتواصل معه، وأيضا باتشيكو من ضمن الأسماء التي ندرس الاستعانة بها في إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "راتب المدرب الجديد سيكون فى نفس حدود الراتب القديم، ما يقرب من 100 ألف دولار شهريا، قد يزيد أو قد يقل".
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