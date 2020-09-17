الهلال السعودى يسقط فى فخ التعادل ضد باختاكور الأوزبكى بدورى أبطال آسيا

سقط فريق الهلال السعودى، فى فخ التعادل السلبى أمام نظيره باختاكور الأوزبكى، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، حيث تبادل الفريقان الهجمات على مدار شوطى اللقاء لكنهما فشلا فى هز الشباك.

بهذه النتيجة، يواصل الهلال تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى قبل أن تتوقف سلسلة الانتصارات بالتعادل اليوم، متفوقا على باختاكور الأوزبكى صاحب المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي شباب أهلى دبي بالمركز الثالث وفى رصيده 3 نقاط، ويعد شاهر خودرو الإيرانى متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وكان الزعيم الهلالى يحتاج لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث فى مواجهة الليلة من أجل حسم تأهله لدور الستة عشر من دورى أبطال آسيا قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات.

وبدأ الهلال السعودى ضد باختاكور بالتشكيل التالى..

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عبدالله المعيوف – البليهي – محمد جحفلي – جانج هيو سو – أمير كردي – ناصر الدوسرى - محمد كنو – كاريلو – سالم الدوسرى - جيوفينكو – جوميز.

وكان فريق الهلال السعودى، خطف فوز قاتل من باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء الأثنين الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

وتستضيف قطر منافسات البطولة التي تقرر في وقت سابق أن تقام بنظام التجمع في دولة واحدة تماشياً مع المستجدات التي فرضها واقع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك باستكمال ما تبقى من مباريات البطولة انطلاقاً من الجولة الثالثة في دور المجموعات.

