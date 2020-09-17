نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، تقريرا نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، تضمن اتهاما من عارضة أزياء سابقة بأنه اعتدى عليها جنسيا وتحسس جسدها في بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997.
وذكرت الجارديان في التقرير أن إيمي دوريس قالت لها في مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة وكانت وقتها في الـ 24 من عمرها.
وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن تلك الادعاءات خاطئة.
وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الجارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".
ولم يتسن الوصول إلى دوريس للحصول على تعليق. ولم ترد الجارديان بعد على طلب للتعليق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حملة ترامب تنفى تقريراً عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء عام 1997 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.