التفاصيل الكاملة لإجراء عملية جراحية لفرخة فى البحر الأحمر.. الطبيب المعالج لـ"اليوم السابع": صاحبها سويسري والدجاجة سقطت من أعل...

كشف الطبيب البيطري محمد أحمد، تفاصيل جديدة في واجراء عملية جراحية لفرخة داخل عيادة بيطرية بمدينة سفاجا، مؤكدا أن الرجل الاجنبي السويسري الجنسية، المدعو مارك يتعامل معه منذ فترة طويلة وهو عاشق للحيوانات الأليفة ولديه قطة وكلب وفرختين.

وأضاف الدكتور محمد أحمد، في تصريحات لــ " اليوم السابع:"، أن المواطن السويسرى مقيم في مرسي علم، ويعمل في النشاط البحري، ويأتية من مرسي علم لمدينة سفاجا قرابة 250 كيلو ليتابع بشكل مستمر الحالة الصحية لحيواناته.

وتابع الطبيب البيطرى، أنه منذ 10 أيام مضت حضر السويسري ومعه فرخه تعاني من كسر إثر سقوطها من أعلي المنزل الذي يقيم فيه، وطلب منه علاجها أو موتها بالموت الرحيم، مؤكدا أنه تواصل مع أطباء بالخارج وقام بإجراء العملية وتركيب شرائح ومسامير لها.

وأكد الطبيب البيطري صاحب العيادة البيطرية بسفاجا، أن إصرار السويسري علي علاج الفرخة هو ما دفعه للبحث لعلاجها بمساعدة الطبيبة إيمان أبو المجد، حيث قاموا بتخديرها وإجراء العملية لها بطرق سليمة وان تكلفتها كانت 7 الاف.

وتابع الدكتور محمد، أن الفرخة المدعوة ليسكي بصحة جيدة الأن، مؤكدا أن الرجل السويسري قدم له الشكر علي ما قدمه في علاج فرخته، ورفض الحديث مع الإعلام وطالب منه متابعة حالتها لحين فك الشرائح.

ولفت الطبيب المعالج، أنه كانت هناك معناه في إيجاد شرائح ومسامير بصغر ساق الدجاجة، وتم تركيب شرحيتين و6 مسامير وهي الان بصحة جيدة وسنقوم بإجراء عملية أخري بعد شهر لفكها، وأن العملية الجراحية التي أجريت للفرخة إستغرقت ساعتين ونصف تقريبا في عيادة مدينة سفاجا.

وتابع الطبي، أن السويسري مارك يعيش في فيلا بمرسي علم ويهتم بحيواناته ويتبع نظام صحي َوغذائي لهما، كالخضار والفاكهة، وأن مارك السويسري يقوم بتمشية حيواناته، قائلا،"هناك حوض للفرخة تلعب فيه ومكان مخصص تعمل فيه الحمام ومكان نظيف تأكل منه، ده غير فرش مخصص للنوم عليه، ومش بيحطها في عشها لأنه بيتعامل معاها كأنها كلب أو قطة".

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الشرائح والمسامير المستخدمة فى علاج الفرخة



الفرخة أثناء إجراء العملية الجراحية لها



الشرائح والمسامير المستخدمة فى علاج الفرخة (2)



الفرخة بعد إجراء العملية الجراحية لها



