الارشيف / أهم الاخبار

ابنة المطربة مى فاروق ترسم "بورتريه" لـ إسعاد يونس.. والأخيرة: تسلم إيدك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

تلقت الفنانة إسعاد يونس "بورتريه" لوجهها، رسمته ابنة المطربة مي فاروق، حيث شاركت إسعاد يونس متابعيها وجمهورها اللوحة التي رسمتها ابنة مي فاروق، معلقة عليها: "وآدي رسمة تانية من صديقتي الصغنونة برضه زينة ابنة المطربة الرائعة مي فاروق، ميرسي يا زينة يا حبيبتي، تسلم إيدك".

أسعاد يونس عبر انستجرام
أسعاد يونس عبر انستجرام

وتقدم الفنانة إسعاد يونس، برنامج صاحبة السعادة الذى يذاع على قناة DMC ، وقد استضافت مؤخرا الفنان أحمد حلمي الذي كشف عن أعماله المستقبلية خاصة في السباق الرمضان المقبل 2021.

وتصدرت إسعاد يونس، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، إلى جانب الفنان أحمد حلمي الذي كشف نه يحضر فى هذه الفترة لفيلم جديد، كما يتم التجهيز لمسلسل لموسم رمضان 2021، ولكن ما زالت تلك المشاريع فى مرحلة التحضير.

Advertisements
أسعاد يونس
أسعاد يونس

 

بورتريه لإسعاد يونس
بورتريه لإسعاد يونس

 

وذكر حلمى أنه يعتبر هذا العمل أول مسلسل درامى من بطولته، إذ شارك من قبل فى مسلسل من بطولة كرم مطاوع ومن إخراج عادل صادق وهو الذى اكتشفه فى الدراما، حيث قال أحد الإفيهات أمامه فى مرة ليتفاجأ بعد فترة باتصال هاتفى من ابنته تطلبه لمقابلة والدها لعمل جديد، وكان مسلسل "ناس ولاد ناس". 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابنة المطربة مى فاروق ترسم "بورتريه" لـ إسعاد يونس.. والأخيرة: تسلم إيدك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements