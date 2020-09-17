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أمير كرارة يسترجع ذكرياته مع شقيقته بصور فى الطفولة والشباب

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استرجع الفنان أمير كرارة ذكرياته مع شقيقته نور التي تزوجت مؤخرا، حيث شارك جمهوره ومتابعيه عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بانستجرام صورا تجمعه بشقيقته، إحدى اللقطات كانت من دولاب الذكريات حينما كانت شقيقته في مرحلة الطفولة، وأخرى خلال فترة الشباب، وغيرها من حفل زفافها.

أمير كرارة وشقيقته في الطفولة والشباب
أمير كرارة وشقيقته في الطفولة والشباب

 

واحتفل النجم أمير كرارة، بحفل زفاف شقيقته شقيقته وسط حضور اقتصر علي أسرة العروسين فقط، والفنان أحمد صلاح حسني، والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، حيث ظهر النجم أمير كرارة خلال الصور أثناء رقصه مع شقيقته مساء الجمعة، وانهالت الدموع من عينيه فرحًا بزواج شقيقته التي بدورها قامت بتجفيف دموعه

أمير كرارة وشقيقته
أمير كرارة وشقيقته

 

وفى سياق آخر، يستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "عمر الناجى"، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

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حفل زفاف شقيقة أمير كرارة
حفل زفاف شقيقة أمير كرارة

 

وعلم اليوم السابع، أن المسلسل سيقدم على سلسلة أجزاء، أسوة بالمسلسلات الأمريكية، فضلا عن ترجمته بعدة لغات، نظرا لضخامة الإنتاج والسيناريو الجيد والقصة التى يقدمها بيتر ميمى وكرارة سويا، كما يتم تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل.

 

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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