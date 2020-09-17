شريف إكرامي يظهر بصحبة رمضان صبحى بعد انتقاله إلى بيراميدز

نشر شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق وبيراميدز الحالى صورة له بصحبة رمضان صبحى لاعب بيراميدز على صفحته على انستجرام ومعه بعض من أصدقائه قائلا " الحساب تقل يا جماعة بعد الراحة التى حصل عليها الحارس الدولى فى الوقت الحالى قبل الإنضمام الرسمى للفريق السماوى .

شريف اكرامى

وانتهى شريف إكرامى حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى السابق، من تصوير برومو الإعلان التشويقى لانتقاله لصفوف بيراميدز، بداية من الموسم الجديد، حيث صور الحارس الإعلان على خطى رمضان صبحى جناح الفريق الجديد المنضم من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، حيث ترغب إدارة الفريق السماوى فى الإعلان عن صفقة إكرامى بعقد مؤتمر صحفى يليق باسم النادى واللاعب مثلما حدث مع رمضان.

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وكان عمرو بسيونى مدير التعاقدات ببيراميدز أكد إنهاء النادى اتفاقه مع شريف إكرامى لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد أن أنهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بشكل رسمى، وأصبح حرًا من حقه التوقيع لأى فريق آخر.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفنى، استكمال الموسم محليًّا وأفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون فى التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذى يخوض تحديات صعبة.. وفى ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، شريف إكرامى بالقرار، الذى فى ضوئه أصبح إكرامى خارج حسابات الجهاز الفنى نهائيا لنهاية الموسم.