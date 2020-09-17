عزيزة جلال تشدو بأغنية "مستنياك" على الهواء فى "الحياة اليوم".. فيديو

غنت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، أغنية "مستنياك" على الهواء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة" فى حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ27 لرحيل ملك الموسيقى الملحن الكبير بليغ حمدى. وقالت عزيزة جلال، خلال البرنامج، إنه رغم مرور 27 عامًا على رحيل الموسيقار بليغ حمدي، إلا أنه مازال يعيش بألحانه وفنه وقاماته، مشيرة إلى أن بليغ حمدى له ذكرى فى كل بيت مصرى وعربي.

وأضافت: "كنت محظوظة للغاية أن أغنى مع موسيقار كبير مثل بليغ حمدى خاصة فى بداياتي، ولم أكن أتوقع نجاح أغنية "مستنياك" التى ظلت موجودة حتى اليوم يغنيها الشباب فيما بينهم".

كانت المطربة الكبيرة عزيزة جلال، قد صرحت بأن مصر تعد محطة مهمة فى حياتها الفنية ، وستظل كذلك، مشيرة إلى أنها تتشوق إلى المجئ لمصر ولكن الظروف الراهنة التى تشهدها دول العالم والمنطقة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيج 19"، منعتها من ذلك، وتابعت:"الفن فى مصر جميل".

وعلقت الفنانة عزيزة جلال، على الآراء التى انتقدتها عقب إعلانها العودة إلى المجال الفنى مرة أخرى بعد مرور أكثر من 30 عاماً، قائلة:"طول عمرى أواجه اى شئ واحترم رأى الناس ..ولا أخشى المواجهة".

