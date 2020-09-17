التعاون: تعاقدنا مع كارتيرون بعد رحيله من الزمالك.. ونحترم جميع الأندية

أصدر نادى التعاون السعودى، بيانا رسميا مساء اليوم، الخميس، أكد خلاله احترام إدارة النادي للأنظمة الرسمية في التعاقدات، وذلك بعد التوقيع رسميا مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، بعدما فسخ الأخير تعاقده بشكل رسمى مع النادى المصرى، مشددا على احترامه الكبير لجميع الأندية بشكل عام ونادى الزمالك والجمهور الرياضى فى جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، موضحا أنها امتداد لعلاقة المحبة والتقدير التاريخية والتى لا يمكن المساس بها.

وجاء نص بيان التعاون كالتالى..



بيان نادى التعاون

وكان نادى التعاون السعودي، أعلن أمس الأربعاء، عن اتفاقه مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك، لتولى مسئولية تدريب لمدة موسمين مقبلين.

وأكد الحساب الرسمي لنادى التعاون، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، على توقيع إدارة النادى عقدا مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لقيادة الفريق، لمدة موسمين، حيث سيتم التوقيع العقد النهائي، بين الطرفين في قطر عند وصول المدرب.

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وقام المدرب الفرنسي، أول أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.

ويلعب فريق التعاون السعودي، حاليا في قطر، مواجهاته المتبقة في بطولة دورى أبطال أسيا.



