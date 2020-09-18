مصرع 5 وإصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث تصادم مروع بالشرقية

لقى 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة فى حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى وميكروباص بطريق "ههيا -الزقازيق" أمام قرية العدوة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية العدوة طريق "ههيا_الزقازيق.

وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى يستقلها عدد من أفراد عائلة واحدة فى طريقهم لحضور حفل زفاف بسيارة مكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة 5 من أسرة واحدة شقيقان وزوجاتهم وطفل عمره 3 سنوات، وإصابة 3 من بينهم سائق المكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقى العلاج ونقل الجثمان إلى مستشفى ههيا، وإخطار النيابة العامة.

