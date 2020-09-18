أحمد العوضى: ياسمين عبد العزيز طلبت الطلاق علشان بأكل كبدة نية

قال الفنان أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز غيورة جدا، وده لمسته منها لما جت مرة عندنا في البيت عند والدى، والأباجورة خبطتها في كتفها وهى قاعدة فبتقولى ايه ده فبقولى دى "دولت" أنا مسميها كده وعزيزة عليا، فراحت مسكاها ورمتها فى الأرض مكسراها.

وأضاف العوضى خلال لقائه في برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة CbC، في مرة كنت قاعد وشافتنى باكل الحمامة بعضمها، وهى حسستنى انى باكل بنى ادم واتخانقت معايا ازاى أكلها بالشكل ده وقالت: انت يتخاف منك.

وتابع، بعدها بـ 3 أيام لقيتنى باكل الكبدة نية ودى عادة فيا ومتعود أكلها بدمها، وهى كانت لسه صاحية الساعة 10 الصبح، ولما شافتنى بتقولى ده جيلى ولا ايه فقلتلها لا دى كبدة نية ومتزعقيش، فقالتلى انت بتاكل دم وحاولت اشرحلها وقالت أنت هاتطلقنى لما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا ايه؟.

وأرسلت النجمة ياسمين عبد العزيز سؤالا لزوجها الفنان أحمد العوضى عن أكثر شيء يحبها فيها والأشياء التي لا يحبها وما الذى يضايقه منها، وجاوب العوضى قائلا، أكتر حاجة بحبها فيها انها حنينة وجدعة وفى ضهرى، ومفيش حاجة مبحبهاش فيها ، وأكتر حاجة بتضايقنى منها التطويل في الخناقة بينا انا بحب الموضوع يخلص في كلمة ونص.

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

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مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



