كارتيرون يقود تدريبه الأول مع التعاون بعد رحيله عن الزمالك.. صور

خاض فريق التعاون السعودي، تدريبه الأول، تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، مباشرة بعد توقيع عقود تدريب الفريق السعودي، مساء الخميس، بعقد لمدة عامين، ونشر الحساب الرسمى للتعاون السعودي، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور للتدريب الأول للفرنسي كارتيرون، مع فريق السعودي، قبل مواجهة فريق بيرسبوليس الإيرانى، مساء الخميس، فى الجولة الرابعة، من مرحلة مجموعات دورى أبطال أسيا، وكان المدرب الفرنسي، قد وقع عقود تدريب التعاون السعودي في قطر عند وصول المدرب للعاصمة القطرية الدوحة عصر الخميس.

وقام المدرب الفرنسي، أول أمس الثلاثاء، بدفع الشرط الجزائى، لإدارة الزمالك، والمقدر بـ250 ألف دولار، وقرر الرحيل عن الفارس الأبيض، لقيادة فريق التعاون السعودي.



تدريبات التعاون السعودي تحت قيادة كارتيرون



تدريبات التعاون السعودي تحت قيادة كارتيرون

من ناحية أخرى، أصدر نادى التعاون السعودى، بيانا رسميا مساء اليوم، الخميس، أكد خلاله احترام إدارة النادي للأنظمة الرسمية في التعاقدات، وذلك بعد التوقيع رسميا مع المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، بعدما فسخ الأخير تعاقده بشكل رسمى مع النادى المصرى.

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وشدد نادى التعاون فى بيانه على احترامه الكبير لجميع الأندية بشكل عام ونادى الزمالك والجمهور الرياضى فى جمهورية مصر العربية بصفة خاصة، موضحا أنها امتداد لعلاقة المحبة والتقدير التاريخية والتى لا يمكن المساس بها.



تدريبات التعاون السعودي تحت قيادة كارتيرون



تدريبات التعاون السعودي تحت قيادة كارتيرون



