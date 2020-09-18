6 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح خلال 2020

أكد الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالى قيمة الاستثمارات الجديدة الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة "شمس و رياح"، التى تمت إضافتها خلال العام الحالى، بلغت ما يقرب من 6 مليارات جنيه تشمل المشروعات الحكومية والخاصة.

وأضاف الخياط لـ"اليوم السابع" أن هيئة الطاقة المتجددة تستهدف التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح لتلبية احتياجات المواطنين المستقبلية وفقاً لاستراتجية الحكومة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن إجمالى القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء حالياً تبلغ 5800 ميجا وات.

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وقال الخياط، إن مشروعات الطاقة الشمسية تنقسم إلى نوعين، الأول هو خاص بمشروعات الهيئة، والثانى خاص ببرنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمشروعات التى تنفذها الهيئة فهناك محطة طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا وات بالغردقة بالتعاون مع اليابان، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وأخرى بقدرة 20 ميجا وات بكوم أمبو، بالإضافة إلى مشروعات بنظام تعريفة التغذية بقدرة 1465 ميجا وات بمنطقة بنبان التى تعتبر أكبر تجمع للخلايا الشمسية على مستوى العالم بمشاركة القطاع الخاص وتم ربطها بالشبكة نهاية العام الماضى.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035.