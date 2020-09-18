التليفزيون هذا المساء.. إبراهيم عيسى يكشف كيف أنشأ حسن البنا أول جمعية سرية.. محافظ مطروح يكشف تفاصيل اعادة الشباب المختطفين بلي...

تناولت برامج التليفزيون مساء الخميس العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى وشغلت الرأى العام، والتى جاء على رأسها..

إبراهيم عيسى يكشف كيف أنشأ حسن البنا أول جمعية سرية فى حياته

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن حسن البنا أنشأ هو وبعض أصدقائه جمعية لمنع المحرمات، حيث رأوا في أنفسهم أهل لمنع المحرمات، وكانت جمعية سرية دون سبب معروف، وربما سبب ذلك أن حسن البنا لا يقوى على مواجهة المجتمع لذلك لجأ للسرية.

وأضاف الإعلامى إبراهيم عيسى، فى تصريحات لبرنامج أصل الجماعة، المذاع على قناة ON E أن حسن البنا كان لديه رغبة محمومة للعمل السرى، ويؤكد البنا على أمر مهم وله قيمة كبرى، وهو اشتراك العضو في الجمعية بين 5 مليمات و10 مليمات أسبوعيا.

وتابع الإعلامى إبراهيم عيسى: جمعية تحصل أموال لمنع المحرمات للقيام بواجب الدعوة الإسلامية وهى كل مكونات الجماعة التي أنشأها حسن البنا فيما بعد، موضحا أن تتبع عورات الناس يفسر لنا مجال عمل الإخوان المسلمين فيما بعد، وأن الأسلوب الذى يفضله حسن البنا فيما بعد، حيث أصبح منهج جماعة وتيار إسلامى بناه البنا هدم به كل قيم السماحة في الإسلام.

محافظ مطروح يكشف تفاصيل تحرير واعادة الشباب المختطفين فى ليبيا

أكد اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، أن الشباب المصريين العائدين من ليبيا وعددهم 6 عمال بناء ، وتم احتجازهم فى ليبيا عن طريق عناصر إجرامية بمنطقة بنى وليد جنوب غرب ليبيا وطلب فدية بلغت 30 ألف دينار عن كل واحد منهم، ونجحت الجهود المصرية من خلال المخابرات العامة فى التنسيق مع السلطات الليبية من تحرير المحتجزين بعد وقت وجيز من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لأجهزة الدولة بسرعة اتخاذ اللازم لإعادة المصريين سالمين إلى أرض الوطن.

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وقال اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح ، فى مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى المذاع على قناة الحياة ، أن الأجهزة المصرية قامت بالتنسيق مع الجهات الليبية ، وتمكنت من تحديد مكان احتجاز الشباب المصريين ، وتحرريهم والقبض على عدد من الخاطفين ، موضحا أن هذه العملية استغرقت 48 ساعة ، بما ذلك عودتهم من بنى وليد إلى مدينة السلوم بمصر .

قائد قوات حرس الحدود يكشف عدد أنفاق التهريب المضبوطة خلال عامى 2019 و2020

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة قائد قوات حرس الحدود، إن منظومة التأمين لها عوامل تؤثر عليها يتم دراستها جيدا، وأهمها طبيعة الأرض التي يتم التعامل معها، وهناك خطط يتم دراسته مسبقاً.

وأشار إلى أن العناصر الخاصة بسلاح حرس الحدود لديها خبرات عميقة في مسارب التهريب ويتم توقعها قبل وقوعها من خلال كمائن.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "كل شهر إدارة المخابرات الحربية تتيح خرائط بالمسارب الجديدة للتهريب ويتم التعامل معها، والسلع التي يتم تهريبها تختلف من جهة إلى أخرى، ويتم ضبط من يحاولون التنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة، ومؤخراً بدأوا يهربون عبر البحر، ولكنهم يفاجئون بقوارب حرس الحدود تداهمهم في البحر أثناء إتمام عملية التهريب، وخلال عام 2019 ـ 2020 تم اكتشاف 31 نفق".

والد أحد المصريين العائدين من ليبيا مشيدا بجهود الدولة: "مكنتش بأكل ولا بنام"

أعرب حشمت علي، والد أحد العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، عن سعادته، بعودة نجله،إلى أرض الوطن، مشيدا بجهود أجهزة الدولة. وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة "المحور"، تفاصيل اختطاف ابنه، موضحًا أن شقيقه كان موجودًا معه فى ليبيا، وأخفى علينا واقعة اختطافه، وقدموا كثيرًا من المبررات، حتى قالوا فى النهاية أن عصابة خرجت عليهم".

وواصل:" والدته أصيبت بالصدمة، وابني كان ملتزمًا، وأنا من محافظة الفيوم، وابني سافر ليبيا من زمان، والجو فى البداية كان 100 فل، ولم يكن هناك مشكلات، حتى تم اختطافه منذ أسبوعين.. مكنتش باكل ولا بشوف النوم"، مضيفًا:" عندى 3 أولاد وبنت، ومش عارف ابني المختطف عمره كام سنة".

