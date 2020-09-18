كوريا الجنوبية تقدم 300 ألف دولار إلى الإكوادور للاستجابة لكورونا

سلمت السفارة الكورية الجنوبية لدى الإكوادور، 300 ألف دولار من قبل الحكومة الكورية الجنوبية للمساعدة في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد ، وذلك في حضور السفير الكوري لي يونج-جيون ووزير خارجية الإكوادور لويس جاليجوس. – وفقا لوكالة يونهاب للأنباء-

وفى وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ، أن الحكومة قررت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 ألف دولار إلى السودان التى تعانى من أضرار جسيمة جراء الفيضانات واستمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ منتصف يوليو الماضى، وأضافت - حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة تخطط لتوفير مواد إغاثة مثل أقراص تنقية المياه والبطانيات، إلى جانب دعم جهود الإغاثة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل المساهمة في الاستقرار السريع لحياة سكان المناطق المتضررة من الفيضانات.

