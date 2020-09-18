انتشال جثتين لطالبين غرقا بنهر النيل فى منشأة القناطر

انتشل رجال الإنقاذ النهرى جثتين لطالبين تعرضا للغرق بنهر النيل، في منطقة منشأة القناطر في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد بغرق شخصين بنهر النيل، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى غرق طالبين 17 عاما أثناء الاستحمام، حيث جرفتهما دوامات المياه، وتعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثتيهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



