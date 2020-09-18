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اليوم أول شهر صفر فيه كان فتح خيبر وزواج النبى من السيدة خديجة وعلى من فاطمة

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أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر صفر من العام الهجرى 1442، حيث إن صَفَر هو الشهر الثانى من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وهو الشهر الذى يلي المُحَرَّم كان اسمه نَاجِر في الجاهليّة، وسمّي هذا الشّهر نَاجِراً لأن الإِبلَ تَنْجَرُ فيه من شدة الحرّ.

 

وقيل أنه سمِّي بذلك لإصفار مكَّة من أهلها (أى خلّوها من أهلها) إذا سافروا فيه، وقيل: سَمَّوا الشهر صفراً لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صِفْراً من المتاع (أي يسلبونه متاعه فيصبح لا متاع له).

 

وشهد هذا الشهر في التاريخ الإسلامي العديد من الأحداث المهمة منها، غزوة الأبواء، وفتح خيبر وغزوة ذي أمر، وإسلام عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، وخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة نحو المدينة، وزواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزواج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسيدة فاطمة رضي الله عنها، وغزو الروم.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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