مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بحادث تصام سيارتى نقل ثقيل بقنا

توفى شخص وأصيب 3 أخرين فى حادث تصادم نقل ثقيل بطريق أسوان الأقصر بالقرب من كمين الكرنك وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى مركز أبوتشت والمتوفى للمشرحة.

وقد أسفر الحادث عن مصرع شحاتة محمود شحاتة، يبلغ من العمر 45 عاما، وإصابة محمود صلاح الدين عبدالشافي، يبلغ من العمر 21 عاما، وأحمد سيد عبدالنعيم، يبلغ من العمر 45 عاما، ونبيل حنا ملاك، يبلغ من العمر، 50 عاما.

وتلقي اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا إخطاراً من مرفق إسعاف قنا يفيد وفاة شخص وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل طريق أسوان الأقصر بالقرب من كمين الكرنك تم توجيه سيارات الإسعاف، ,انتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام السيارتين.



