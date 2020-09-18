توفى شخص وأصيب 3 أخرين فى حادث تصادم نقل ثقيل بطريق أسوان الأقصر بالقرب من كمين الكرنك وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى مركز أبوتشت والمتوفى للمشرحة.
وقد أسفر الحادث عن مصرع شحاتة محمود شحاتة، يبلغ من العمر 45 عاما، وإصابة محمود صلاح الدين عبدالشافي، يبلغ من العمر 21 عاما، وأحمد سيد عبدالنعيم، يبلغ من العمر 45 عاما، ونبيل حنا ملاك، يبلغ من العمر، 50 عاما.
وتلقي اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا إخطاراً من مرفق إسعاف قنا يفيد وفاة شخص وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل طريق أسوان الأقصر بالقرب من كمين الكرنك تم توجيه سيارات الإسعاف، ,انتقلت الخدمات المرورية لرفع حطام السيارتين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بحادث تصام سيارتى نقل ثقيل بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.