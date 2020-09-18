المكسيك تسجل 3182 حالة إصابة جديدة بكورونا و201 وفاة

قالت وزارة الصحة في المكسيك، إنها سجلت 3182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة يوم الخميس ليصل إجمالي الإصابات إلى 684113 والوفيات إلى 72179.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4444 إصابة جديدة بفيروس كورونا و300 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 680931 والوفيات إلى 71978.

