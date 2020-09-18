انستجرام نجوم الكرة.. بنزيما يستعد للموسم الجديد بالحجامة

تطورت علاقة نجوم كرة القدم بجماهيرهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتطور وسائل التواصل الاجتماعى التى فتحت مجال للتواصل المستمر بين النجوم ومعجبيهم، حيث يقوم اللاعبون بنشر صور ومقاطع فيديو لجميع تفاصيل حياتهم على مدار اليوم، سواء في التدريبات أو المباريات أو حتى داخل المنزل برفقة عائلتهم، ويعلق المتابعون من محبيهم أو حتى نقادهم على تلك المنشورات مباشرة ليشاهد النجم كل النقد والتعليقات الموجهه له، ما جعل جمهور الساحرة المستديرة يعرف تفاصيل حياة أبطال اللعبة لحظة بلحظة، وأيضًا جعل النجوم يعرفون نقاط ضعفهم وقوتهم.

ونظرًا لاهتمام جماهير كرة القدم الكبير بمتابعة أحداث حياة نجومهم المفضلين ومعرفة ما يدور بها، نرصد لكم أبرز ما جاء فى صفحات إنستجرام نجوم الكورة فى الساعات الأخيرة.

يستعد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسبانى، للموسم الجديد 2020-2021، بجلسة استشفاء بالحجامة، وعلق على صورته عقب الجلسة بعبارة "الحمد لله".



بنزيما

احتفل البرازيلى مارسيلو لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى بعيد مولد نجله عن طريق نشر صورة تجمعهما معلقا عليها بعبارة "اليوم هو يوم شريك حياتي !!! حبي ، كبريائي! 11 عاما من الفرح يا بني!، أحبك ، أحبك وأحبك ، طفل جيد!".



مارسيلو

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وجه الأرجنتينى أنخيل دى ماريا مهاجم باريس سان جيرمان رسالة مؤثرة لجماهير الفريق الباريسى، عقب الفوز على ميتز في الدوري الفرنسي، قال فيها " لقد كلفنا الفوز مجهودا كبيرا لكننا تمكنا من تحقيق النصر الأول، علينا الاستمرار في العمل لأن الموسم بدأ للتو من جديد إلى الأمام باريس".



دى ماريا

نشر البولندى روبرت ليفاندوفيسكى مهاجم بايرن ميونخ الألماني صورته قبل تدريبات الفريق البافارى، معلقا عليها بعبارة "نستعد للموسم الجديد بشكل خاص".



ليفاندوفيسكى

نشر ليوناردو بونوتشى مدافع يوفنتوس الإيطالى، صورة لأبنائه خلال تناولهم العشاء، بعد أن أعد لهم الطعام في غياب والدتهم، وعلق نجم البيانكونيرى على الصورة بعبارة " اخرجى والدتى سيهتم سانتا بالعشاء، خاصة الحلوى".



ابناء بونوتشى



