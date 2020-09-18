أحمد العوضى يكشف عن أصعب مشهد فى "الاختيار".. ويؤكد: التمثيل قدام السقا كان حلم

قال الفنان أحمد العوضى: "استيقظت في يوم لقيتهم بيقولولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بيقول "الله المستعان" الجملة التي كنت أقولها أثنا تجسيدى شخصية "عشماوى" في مسلسل "الاختيار"، كما أنه شاهد المسلسل وأثنى على دوره، ده شرف كبير ليا وعلى راسى وأكبر تكريم بالنسبة لى".

وأضاف العوضى، خلال استضافته فى لقائه ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة CBC: "مشاهد مسلسل "الاختيار" كلها صعبة بس مش الإعدام كان أصعبها وخاصة التحقيق مع النجم أحمد السقا، وأنا قلت قبل كده كان حلم من أحلامى إنى أمثل قدام السقا"، متابعا: "أنا شخص متوتر دائما، وماشى بمبدأ اللى هاعمله بعد كده، يعنى بعد نجاح مسلسل "الاختيار" وأن الدور كسر الدنيا وفرحت بالدور وبالنجاح ده، أفكر بقى هاعمل ايه عشان استمرارية النجاح". وتابع قائلا: "شركة سينرجى هي من رشحتنى لشخصية "عشماوى".

وشارك أحمد العوضى فى أحدث أعماله من خلال مسلسل "شديد الخطورة"، ‏الذى يعرض على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏

مسلسل "شديد الخطورة" يخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك العوضى فى موسم رمضان الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى.

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