ماريا شارابوفا مستمرة في التنقل بين الجبال .. صور

تستمر نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا في مشوار التنقل بين الجبال، الذى بدأته منذ يومان بالمشى لمسافة 7 أميال في أعالى الجبال، وأكملت السير لمسافة 9 أميال، بعد أن كانت المصنفة الأولى عالميا السابقة قد أعلنت اعتزالها كرة المضرب في فبراير الماضى إثر إصابتها بآلام متكرّرة على صعيد الكتف.

نشرت ماريا شارابوفا صور عبر حسابها الشخصى يموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" خلال سيرها لمسافة 9 أميال في أعالى الجبال، وعلقت على الصور بعبارة "ابتسامة منتصف الطريق، 9 أميال اليوم".

وكانت شارابوفا قد بدأت تلك الجولة بين الجبال منذ يومان ونشرت صورة لبداية طريقها هبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلقت عليها بعبارة "في الصباح الباكر، انه منظر رائع لم أكن أعلم بمدى جماله، مشيت 7 أميال لدرجة أننى لا أعرف من أنا".

يذكر أن شارابوفا تعرضت لعقوبة الإيقاف لمدة عامين في 2016، بعد ثبوت تعاطيها للمنشطات، في العام 2017، عادت شارابوفا إلى الملاعب بعد تخفيف فترة الإيقاف لـ 15 شهرا فقط، وحاولت جاهدةً استعادة مكانتها بين لاعبات النخبة، ولكنها فشلت في ذلك بعد أن وقعت ضحية للعديد من الإصابات.

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وتراجع ترتيب شارابوفا عالمياً إلى 373، كأدنى رقم تصل إليه منذ عام 2002، غير أن ذلك لم يمنعها من التتويج في بطولة تيانجين المفتوحة، كآخر ألقابها الفردية في اللعبة.



شارابوفا



ماريا شارابوفا



