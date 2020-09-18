تنسيق 2020.. تعرف على الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة

انطلقت صباح أمس الخميس، أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بالإضافة إلى الطلاب المتخلفين عن التسجيل بالمرحلتين الأولى والثانية وطلاب الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ويسجل الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة، بنسبة 50%، وقررت وزارة التعليم العالى أن مواعيد إدخال الرغبات ستكون عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى من خلال الحاسب الآلى الشخصي بجانب المعامل المتاحة بالجامعات على مستوى المحافظات. وجاءت الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبي بالمرحلة الثالتة لتنسيق 2020 كالآتي: - تربية نوعية موسيقية المنصورة المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية تربية رياضية بنين مطروح تربية نوعية فنية مطروح المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر سيناء المعهد العالي سياحة وفنادق رأس سدر المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط ش. مطاعم فني سياحة إسكندرية المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة اعمال - 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