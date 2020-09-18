التعاون السعودي يعرض على الزمالك 10 ملايين دولار لشراء بن شرقي وساسي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للتعاون السعودي والسابق لنادي الزمالك، طلب الحصول على خدمات ثنائي الفارس الأبيض، التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي ، أن نادي التعاون قرر التقدم بعرض مالي قيمته 10 ملايين دولار من أجل التعاقد مع ثنائي الزمالك، مع امكانية زيادة المقابل المادي، إذا ما وافقت الادارة البيضاء على بيع الثنائي.

وكشف عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية أن اجتماع إدارة نادي بيراميدز مع ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادى،جاء لمعرفة أسباب اهتزاز نتائج الفريق خلال الفترة الماضية وأكدت ادارة النادي لعيد أن بقاءه في منصبه مرهون بتحقيق الفريق للمركز الثاني في جدول الدوري هذا الموسم، حيث انه من غير المعقول أن تتعاقد الادارة مع كل هؤلاء النجوم، دون أن يشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح ياسين أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق تمسك بالحصول علي قيمة عقده كاملًا من أجل الرحيل عن النادي وذلك خلال جلسة جمعت بينه وبين ادارة النادي في وجود وكيل أعماله، مشيرًا إلي أن ادارة النادي حاولت اقناع المدير الفني بالحصول علي راتب شهرين أو ثلاث أشهر من أجل فسخ التعاقد، خصوصًا إن فيه محاولات مع ايهاب جلال لقيادة الفريق لانقاذ الموسم وانهاء المسابقة في المركز الثاني.

