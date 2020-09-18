إصابات كورونا فى ألمانيا تبلغ 267773 بعد تسجيل 1916 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1916 حالة ليصل الإجمالي إلى 267773.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9378 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
وفى وقت سابق، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2194 حالة ليصل الإجمالى إلى 265857، وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9371 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.
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